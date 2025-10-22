Видео
22 октября, 07:24

Флик: «Теперь «Барселона» в силах победить в Мадриде»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ханси Флик.
Фото AFP

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (6:1) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Всегда мыслю позитивно. Теперь «Барселона» в силах победить в Мадриде. Возможно, к выходным несколько игроков вернутся в состав. Это была важная победа над «Олимпиакосом», которая зарядит нас уверенностью. Соперник высоко прессинговал, но первый гол Фермина помог нам. Рэшфорд сыграл сегодня хорошо. Маркус всегда на поле, и ему непросто играть «девятку», хотя он создавал моменты и заработал пенальти. Важно и то, что он забивает. Рэшфорд дает сто процентов того, чего я от него жду», — цитирует официальный сайт УЕФА Флика.

«Барселона» набрала 6 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионво. «Олимпиакос» идет 32-м — 1 очко.

В воскресенье, 26 октября, «Барселона» на выезде сыграет против «Реала» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Игра начнется в 18.15 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
  • Иньес Андреста

    Что значит "теперь", Флик? Реал выйдет вдесятером?

    22.10.2025

