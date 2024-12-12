Флик: «Барселона» почти как семья»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (3:2) в матче -6го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы думаем о том, чтобы продвигаться от игры к игре, и пока что очень в этом успешны. Видно, насколько команда сплочена и готова отдавать все силы в каждой игре. Мы почти как семья. Клуб очень многое делает правильно. Очевидно то, что наши цели велики, но для этого предстоит пройти долгий путь», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

«Барселона» набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Боруссия» осталась на 9-й строчке — 12 очков.