Флик — о матче с «Брюгге»: «Каждый игрок «Барселоны» будет находиться под прессингом

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик поделился ожиданиями от матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

«Я думаю, что данный матч будет похож на игру с «Эльче» (3:1). Соперник постарается больше контролировать мяч, а каждый наш футболист будет находиться под прессингом. Полагаю, это будет интересная игра», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Кроме того, немецкий специалист отметил, что бельгийская команда эффективно играет «на втором этаже», постоянно создавая опасные моменты.

Матч между командами состоится 5 ноября в Брюгге, начало встречи — в 23.00 по московскому времени.