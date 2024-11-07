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Сегодня, 02:33

Флик: «Барселона» хотела показать свою мощь в матче с «Црвеной Звездой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ханси Флик.
Фото Reuters
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Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (5:2) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Сегодняшний матч был очень важен для нас, вчера вы могли видеть, что побеждать на выезде очень непросто. Мы хотели показать свою мощь, мы высоко прессинговали, хорошо играли с мячом и без мяча, контролировали ход матча. Я очень доволен действиями ребят в этом матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

«Барселона» набрала 9 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице. «Црвена Звезда» — на предпоследней строчке (0 очков).

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Ханс Флик

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