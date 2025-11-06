Видео
6 ноября, 03:28

Флик объяснил, почему «Барселона» не смогла обыграть «Брюгге»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ханси Флик.
Фото Reuters

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал ничью с «Брюгге» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Непростой матч. «Барселона» создавала моменты, но соперник хорошо оборонялся и действовал агрессивно. Мы недостаточно хорошо прессинговали и проиграли много единоборств, особенно в центре поля. Защитникам непросто делать свою работу при такой игре. «Барселоне» нужно работать над этим и все как следует проанализировать. Нужно играть интенсивнее без мяча, быть бдительными, не позволять командам создавать моменты одним-двумя касаниями. Нам нужно защищаться не только в обороне, но и в центре поля. Мы должны это улучшить», — цитирует официальный сайт УЕФА Флика.

«Барселона» набрала 7 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. «Брюгге» идет на 22-й строчке — 4 очка.

Полузащитник &laquo;Барселоны&raquo; Ламин Ямаль бьет по&nbsp;воротам &laquo;Брюгге&raquo;.ВАР спас «Барселону» от кошмарного поражения в Брюгге, крутая ничья «Карабаха» и «Челси», Моуринью снова без победы
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
Ханс Флик
