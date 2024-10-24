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Флик: «Ни в одной из моих команд не было такого игрока, как Рафинья»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Баварией» (4:1) в матче 3-го тура основной стадии Лиги чемпионов.

«Ни в одной из моих команд не было такого игрока, как Рафинья. Он отдает всего себя на поле. Рафинья вкладывает в игру всю душу. С мячом и без него он очень хорош, он всегда начинает прессинг, завершает наши моменты. Он всегда улыбается», — цитирует пресс-служба УЕФА Флика.

«Барселона» набрала 6 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Бавария» с 3 баллами идет на 23-й строчке.

Игрок &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья в&nbsp;матче Лиги чемпионов против &laquo;Баварии&raquo;. 23&nbsp;октября 2024. «Барселона» ответила «Баварии» за все унижения. Великолепный Рафинья заставил забыть те самые 2:8
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Барселона
Ханс Флик

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