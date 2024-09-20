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Сегодня, 03:42

Флик: «Необходимо принять это поражение от «Монако» и вернуться сильнее»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ханс Флик.
Фото Reuters
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Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал поражение от «Монако» в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы старались на протяжении всго матча, но мы должны признать, что «Монако» заслужил победу. Теперь нам нужно восстановиться и вернуться сильнее. У нас есть еще семь шансов. Мы должны принять это поражение. Я уверен, что с возвращением травмированных игроков «Барселона» станет более сильной командой», — цитирует Football Espana Флика.

Во втором туре «Монако» на выезде сыграет с загребским «Динамо» — 2 октября. «Барселона» днем ранее встретится с «Янг Бойз».

Марк Касадо (&laquo;Барселона&raquo;) в&nbsp;борьбе с&nbsp;Александром Головиным и&nbsp;Фоларином Балогуном. «Монако» смял «Барселону». Каталонцы играли в меньшинстве почти весь матч, не спасло даже волшебство Ямаля
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Монако
Ханс Флик

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