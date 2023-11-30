Харгривз: «Забивает «МЮ» достаточно, но допускает ошибки, которые дорого обходятся в Лиге чемпионов»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз прокомментировал ничью с «Галатасараем» (3:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» забил трижды в Мюнхене и проиграл, трижды в Копенгагене — и проиграл, здесь снова трижды — и не выиграл. Сказал бы кто заранее [перед этими играми], что будет столько забито, никто бы в такое не поверил. Забивают они достаточно, но допускают ошибки, которые дорого обходятся в Лиге чемпионов", — цитирует пресс-служба УЕФА Харгривза.

«Манчестер Юнайтед» набрал 4 очка и занимает последнее место в группе A. «Галатасарай» с 5 очками идет вторым.