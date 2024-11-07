Кейн: «Бавария» полностью доминировала. «Бенфика» почти ничего не создала»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал победу над «Бенфикой» (1:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы полностью доминировали. «Бенфика» почти ничего не создала. Очень хорошо, что мы победили. Нам немного не хватало хладнокровия в последней трети, чтобы забить больше. Мы провели много матчей за короткий промежуток времени, поэтому очень приятно, что у нас было подавляющее преимущество», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

«Бавария» и «Бенфика» занимают в турнирной таблице 17-е и 19-е места соответственно. У обеих команд по 6 очков.