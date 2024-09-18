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Кейн: «Я впервые в жизни реализовал три пенальти в одной игре»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Харри Кейн, нападающий «Баварии», поделился эмоциями от четырех забитых голов в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо» (9:2).

«Я впервые в жизни реализовал три пенальти в одной игре. Для меня это было новое чувство, но забить четыре гола — это фантастика. Помогать команде в любом случае очень важно. Будь то пенальти или обычные штрафные, я приму их все. Это был отличный вечер для нас», — приводит слова Кейна сайт УЕФА.

Также форвард прокомментировал то, что побил рекорд Уэйна Руни и стал самым результативным английским игроком в истории Лиги чемпионов.

«Когда вы общаетесь с Руни, это значит, что вы делаете что-то хорошо. Он один из величайших английских футболистов и один из лучших игроков в мире. Это приятное достижение», — сказал Кейн.

Нападающий &laquo;Баварии&raquo; Гарри Кейн забил четыре гола в&nbsp;ворота &laquo;Динамо&raquo; Загреб (9:2). Эндрик вошел в историю «Реала», «Бавария» забила Загребу девять мячей, «Юве» мощно вернулся в ЛЧ

Гарри Кейн
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Динамо (Загреб)

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