Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

14 февраля 2021, 13:58

Хатебур не поможет «Аталанте» в матчах с «Реалом»

Евгений Петров
Корреспондент

Полузащитник «Аталанты» Ханс Хатебур пропустит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» из-за травмы. Об этом сообщил 13 февраля главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини.

«Сыграет ли Хатебур с «Реалом»? Я так не думаю, — цитирует тренера итальянская версия сайта Goal.com. — Надеюсь, что он сможет играть до конца сезона. Если придется делать операцию, то сезон для него точно закончен. Мы могли еще немного подождать, но ситуация становится рискованной».

27-летний голландец в текущем сезоне провел 24 матча за «Аталанту». В его активе два гола и два результативных паса. Матчи «Аталанты» с «Реалом» пройдут 24 февраля и 16 марта.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Аталанта
ФК Реал
3
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Бывшая британка и австралиец приостановили карьеру в сборной России. Их демотивируют санкции
Пугачева улетела из России
Путин 30 сентября подпишет договоры о вступлении в состав России новых регионов
Более 30 человек погибли при обстреле ВСУ колонны беженцев под Харьковом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Куман: «Нам нужна лучшая версия Месси, чтобы обыграть «ПСЖ»

Ди Мария и Неймар не попали в заявку «ПСЖ» на матч с «Барселоной»