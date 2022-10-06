Хавбек «ПСЖ» Верратти назвал Месси лучшим в истории футбола

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти оценил результативность форварда Лионеля Месси после матча с «Бенфикой» (1:1) в Лиге чемпионов. В этой встрече аргентинец отметился голом.

«То, что он делает — просто невероятно. К этому невозможно привыкнуть! Именно благодаря простым вещам, которые он делает, вы влюбляетесь в него. Для меня, как для человека, который любит футбол, он икона, лучший в истории», — цитирует Верратти сайт УЕФА.

Месси отличился в 6-м матче подряд. В этих встречах аргентинец забил 8 голов.