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Лига чемпионов

Сегодня, 08:28

Хавбек «ПСЖ» Верратти назвал Месси лучшим в истории футбола

Виктория Кравченко

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти оценил результативность форварда Лионеля Месси после матча с «Бенфикой» (1:1) в Лиге чемпионов. В этой встрече аргентинец отметился голом.

«То, что он делает — просто невероятно. К этому невозможно привыкнуть! Именно благодаря простым вещам, которые он делает, вы влюбляетесь в него. Для меня, как для человека, который любит футбол, он икона, лучший в истории», — цитирует Верратти сайт УЕФА.

Месси отличился в 6-м матче подряд. В этих встречах аргентинец забил 8 голов.

Лионель Месси
Марко Верратти
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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