Глава ла лиги Тебас: «Я — мадридист. «Реал» в последнее время играет очень хорошо»

Президент ли лиги Хавьер Тебас заявил, что будет болеть за «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Первый матч выдался отличным, как и ожидалось. «Реал» в последнее время играет очень хорошо, я буду за них. Я — мадридист, но не флорентинист», — приводит слова Тебаса Diario Sport.

Таким образом Тебас с иронией ответил о слухах о своих партнерских отношениях с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

В первом полуфинальном матче команды сыграли вничью со счетом 1:1. Ответная встреча состоится в Манчестере 17 мая, начало — 22.00 мск.