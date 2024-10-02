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Хаверц о голе в ворота «ПСЖ»: «Я увидел, что Доннарумма немного запоздал с выходом»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Думаю, мы можем гордиться собой, мы показали хороший футбол, особенно в первом тайме. Мы оказывали много давления на половине поля соперника, забили два гола, возможно, могли бы забить еще один. Во втором тайме мы опустились чуть ниже, но не допустили моментов у своих ворот.
Мой гол в ворота Доннаруммы? Я увидел, что он немного запоздал с выходом и прыгнул за мячом. Самое важное в такой ситуации — атаковать, что я и сделал. Это был правильный выбор. Сезон только начался, но «ПСЖ», очевидно, топ-клуб и сильный соперник. Мы хотели победить и показали, что готовы к таким матчам», — приводит официальный сайт УЕФА слова Хаверца.

«Арсенал» занимает восьмое место в таблице Лиги чемпионов с 4 очками, «ПСЖ» идет на 18-й строчке с 3 очками.

В следующем туре «канониры» сыграют дома против «Шахтера», а парижане примут на своем поле ПСВ.

Кай Хаверц
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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