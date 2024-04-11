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Лига чемпионов

Сегодня, 01:25

Хави: «ПСЖ» все так же остается фаворитом 1/4 финала»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хави.
Фото Reuters
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «ПСЖ» (3:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Очень горд за свою команду. Если не сейчас это испытывать, то когда вообще? Думаю, «ПСЖ», пожалуй, все так же остается фаворитом. Это потрясающая команда, и нам удалось сегодня убавить ее мощь: мы стремились пошире ее растянуть, и нам удалось. В особенности в первом тайме мы очень хорошо прессинговали — эффектно и высоко.

Очень сложно успешно держать оборону против такого состава парижан, но считаю, что сегодня мы успешно справились с этой задачей. Мы осознавали выход спустя долгое время в четвертьфинал как большую возможность проявить себя и вели борьбу так, будто это прекрасно понимал абсолютно каждый. Мои игроки верили в себя. Однако еще ничего не решено.

Я сам — болельщик «Барселоны». Я рад, но путь еще не пройден. Много воды утекло с тех пор, как мы достигали сегодняшних высот, но многое еще только предстоит сделать», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

Ответная игра пройдет в Барселоне через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

 
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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040495--paris-vs-barcelona/
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
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