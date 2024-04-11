Хави назвал имена двух лучших игроков «Барселоны» в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал имена лучших игроков команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (3:2).

«Лучшие игроки «Барсы» в этом матче? Ламин Ямаль и Рафинья мне понравились больше всех. Они проявили себя не только в атаке, но и в защите. Думаю, наши фанаты могут быть довольны, ведь мы победили одну из лучших команд мира», — цитирует Хави Lequipe.

Ответная игра между сине-гранатовыми и «ПСЖ» пройдет в Барселоне через неделю, 16 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.