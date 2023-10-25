Хави остался доволен игрой «Барселоны» в матче ЛЧ против «Шахтера»

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил игру команды в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с донецким «Шахтером» (2:1).

«Я думаю, что «Шахтер» действительно осложнил для нас этот матч. Они боролись за мяч и были хороши в техническом плане. Мы допустили несколько ошибок, но в целом я доволен качеством нашей игры, правда, думаю, что мы могли бы победить с более крупым счетом», — приводит слова хави сайт УЕФА.

«Барселона» одержала три победы в трех турах и с 9 очками лидирует в группе Н. «Шахтер» находится на третьей строчке (3 очка). Ответная игра между этими командами пройдет 7 ноября.