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Лига чемпионов

Сегодня, 02:11

Хави — о победе над «Порту»: «Мы продемонстрировали хороший менталитет победителя»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Порту» (2:1).

«Мы вышли в плей-офф и во многих этапах этого матча играли хорошо. Я рад за клуб, и это была действительно хорошая победа над ведущим европейским клубом. Думаю, что мы продемонстрировали действительно хороший менталитет победителя в том, как мы отреагировали на счет 0:1 по ходу матча.

В перерыве я сказал своим игрокам, что им нужно быть более смелыми, что им нужно идти на правильный риск, чтобы лучше выводить мяч из игры. Жоау Феликсу нужен был этот гол, он важен для него. Наверное, если бы мы рискнули, результат мог бы быть для нас еще более убедительным», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

«Барселона» (12 очков) занимает первое место в группе H. Каталонцы гарантировали себе выход в плей-офф турнира. «Порту» (9) идет вторым.

Хави Эрнандес (Хави)
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Порту
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