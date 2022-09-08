Хави: «Нет места эйфории — эта победа над «Викторией» принесла нам только три очка»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Викторией» (5:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Хет-триком в этой встрече отметился форвард Роберт Левандовски.

«Победы приносят уверенность, поднимают боевой дух. Многие игроки уйдут сегодня домой с чувством, что провели отличную игру. Но это по-прежнему сложная группа, здесь нет места эйфории — эта победа принесла нам только три очка.

Я не знаю, является ли Роберт лучшим нападающим в Европе, но для нас он точно лучший. Он помогает нам в завершении моментов. он прессингует, предлагает множество решений в атаке. Он очень зрелый игрок и абсолютно впечатляющий. Да, он оформил хет-трик, но в то же время он работает на команду», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

Во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов «Барселона» встретится с «Баварией», а «Виктория» сыграет против «Интера». Матчи пройдут 13 сентября.