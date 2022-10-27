Хави — про поражение от «Баварии»: «Это был один из тяжелых ударов судьбы»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Баварии» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Хочу поблагодарить наших болельщиков за безоговорочную поддержку с их стороны. Они сумели создать экстраординарную атмосферу. Мы это по-настоящему ценим. Жаль, что не смогли должным образом выразить свою признательность на поле. Нам нужно смотреть правде в глаза: я раньше предупреждал, что нам придется мириться с ударами судьбы и на этом фоне расти дальше. Это был один из таких тяжелых ударов. Сегодня мы не смогли в достаточной мере оказать сопротивление. Мы не смогли выйти на уровень соперника. «Бавария» была очень хороша, намного сильнее, интенсивнее нас. И почти уверен в том, что досрочный вылет перед матчем психологически на нас повлиял.

Нам необходима самокритика. В каждом из предыдущих матчей Лиги чемпионов мы оставались как минимум конкурентоспособными. Так, в Мюнхене, считаю, мы переигрывали "Баварию". В отличие от этого вечера. В своей беседе с командой я говорил о смелости, интенсивности, выигрыше единоборств. Но впервые в этом сезоне я чувствую, что мы не оказывали должного сопротивления», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

«Бавария» одержала пятую победу в группе подряд и уверенно занимает первое место с 15-ю очками. «Барселона» уже лишилась шансов выйти в плей-офф и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.