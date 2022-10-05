Хави считает, что «Барселоне» не хватило настойчивости в игре с «Интером»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Интера» (0:1) в 3-м туре Лиги чемпионов.

«Мы были недостаточно настойчивыми. Это озадачивает. Теперь наше положение усложнилось. В Лиге чемпионов у нас остается три финала — именно так мы относимся к этим матчам. Мы пытались играть широко, флангами, и дать возможность скоростным игрокам проходить 'вглубь'. Мы созидали лучше, чем «Интер», испробовали все, что умели. Однако так ничего и не вышло.

Мы были не настолько динамичны, как мне того хотелось. Мы хорошо провели первые полчаса. Однако затем мы утратили в своей игре эту динамичность. Мы неплохо отражали контратаки "Интера" и сами создавали острые моменты, но не смогли воспользоваться ни одним из них. Мы должны были завершать этот матч лучше. Улетаем отсюда с поражением, которое оставляет нас в очень сложном положении», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

«Интер» набрал 6 очков и обошел «Барселону» в турнирной таблице, выйдя на 2-е место в группе.