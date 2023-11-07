Хави — о поражении от «Шахтера»: «Один из худших матчей за годы, это позор»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о поражении от «Шахтера» (0:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы показали низкий уровень игры — потери мяча, проблемы с владением, проблемы с атакой. Это один из худших матчей, которые я помню за эти годы. Мы переживаем тяжелое время, нужно это признать. Это позор.

Все зависит от нас, в следующем матче мы дома сыграем против «Порту». Там можно добиться выхода в плей-офф. Еще недавно мы хорошо играли в футбол. Это ментальный вопрос», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» с 9 очками продолжает лидировать в группе H. В следующем туре каталонцы на своем поле примут «Порту».