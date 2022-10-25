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Лига чемпионов

Сегодня, 16:17

Хави рассказал о настрое «Барселоны» на матч с «Баварией»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что думает о предстоящем матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.

«Бавария»? Ожидаем напряженного соперника, очень физического, тактически хорошо сработанного. Мы считаем ее одной из лучших команд в мире. Это важная игра. Мы должны выиграть ее независимо от того, что произойдет. Завтра мы должны показать, что можем быть на уровне такой команды», — цитирует Хави Marca.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» состоится завтра, 25 октября. Начало — в 22.00 (мск).

У мюнхенцев после 4 туров 13 очков и первое место в группе, каталонцы набрали всего 4 очка и расположились на 3-м месте.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д
Манчестер Сити

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг
Реал

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Бавария
ФК Барселона
0
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