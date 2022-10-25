Хави рассказал о настрое «Барселоны» на матч с «Баварией»

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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что думает о предстоящем матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.
«Бавария»? Ожидаем напряженного соперника, очень физического, тактически хорошо сработанного. Мы считаем ее одной из лучших команд в мире. Это важная игра. Мы должны выиграть ее независимо от того, что произойдет. Завтра мы должны показать, что можем быть на уровне такой команды», — цитирует Хави Marca.
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» состоится завтра, 25 октября. Начало — в 22.00 (мск).
У мюнхенцев после 4 туров 13 очков и первое место в группе, каталонцы набрали всего 4 очка и расположились на 3-м месте.
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