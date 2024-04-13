Хави рассказал, в чем Рафинья входит в число лучших игроков мира

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил игру полузащитника команды Рафиньи в первом матче против «ПСЖ» (3:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

27-летний бразилец оформил дубль и был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

«Настоящий Рафинья — тот, которого мы видели в Париже. Он настойчив, находит пространство, создает моменты. Он один из лучших игроков мира, когда необходимо атаковать пространство», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Рафинья провел 30 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал десять голевых передач. Полузащитник выступает за каталонцев с лета 2022 года.