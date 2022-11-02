Хави: «Выход в плей-офф был в наших руках, но «Барселона» не воспользовалась своими шансами»

Сегодня, 05:05
Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги группового турнира Лиги чемпионов для каталонской команды.
«Оценка отрицательная. Выход в плей-офф был в наших руках, но мы не воспользовались своими шансами. «Бавария» и «Интер» это сделали. Мы не смогли победить ни в Мюнхене, ни в Милане... Такой итог я подвожу. Я бы сказал, что мы являемся претендентами на победу в Лиге Европы. Впереди очень хороший розыгрыш турнира, и «Барса» — претендент на победу, который будет бороться и добиваться ее», — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.
В турнирной таблице группы С «Бавария» (18 очков) и «Интер» (10 очков) вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» (7 очков) на третьей строчке и сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Виктория» не набрала ни одного очка и завершила турнир на последнем месте.
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