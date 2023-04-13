Ходл: «Челси» еще не научился играть в столь открытый футбол»

Бывший главный тренер сборной Англии Гленн Ходл прокомментировал поражение «Челси» от «Реала» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Во втором тайме хорошо удалось проявить характер. Пришлось вносить много изменений в игру, а в концовке Мейсон Маунт чуть было не забил. «Челси» еще не научился играть в столь открытый футбол и до конца выглядеть так, как в первом тайме, угрожая в любой момент быстро провести атаку», — цитирует пресс-служба УЕФА Ходла.

Ответная игра пройдет в Лондоне через неделю, 18 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.