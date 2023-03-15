Холанн побил рекорды Лиги чемпионов и повторил подвиг Месси и Луиза Адриану

Сегодня, 02:30
«Манчестер Сити» разгромил «Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, во второй раз в истории забив семь мячей в ворота соперника в весенней стадии турнира.
Четыре года назад те же 0:7 увез с «Этихада» другой немецкий клуб — «Шальке». Пять раз рубеж в шесть голов преодолевала «Бавария», по разу — «Лион», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Рекорд плей-офф все еще удерживают мюнхенцы, которые в 2020 году разгромили «Барсу» со счетом 8:2.
|
Дата
|
Стадия
|
Победитель
|
Проигравший
|
Счет
|
14.08.2020
|
1/4 финала
|
Бавария
|
Барселона (н)
|
8:2
|
13.03.2012
|
1/8 финала
|
Бавария
|
Базель (д)
|
7:0
|
11.03.2015
|
1/8 финала
|
Бавария
|
Шахтер (д)
|
7:0
|
12.03.2019
|
1/8 финала
|
Манчестер Сити
|
Шальке (д)
|
7:0
|
14.03.2023
|
1/8 финала
|
Манчестер Сити
|
Лейпциг (д)
|
7:0
|
10.04.2007
|
1/4 финала
|
МЮ
|
Рома (д)
|
7:1
|
10.03.2009
|
1/8 финала
|
Бавария
|
Спортинг Л (д)
|
7:1
|
14.02.2012
|
1/8 финала
|
Барселона
|
Байер (д)
|
7:1
|
08.03.2022
|
1/8 финала
|
Бавария
|
Зальцбург (д)
|
7:1
|
23.02.2005
|
1/8 финала
|
Лион
|
Вердер (д)
|
7:2
Пять из семи голов в ворота «Лейпцига» записал на свой счет безусловный лидер атак «горожан» Эрлинн Холанн. Норвежец, которому Хосеп Гвардьола отмерил на поле всего 63 минуты, стал третьим в истории футболистом, оформившим пента-трик в матче Лиги чемпионов. Ранее пять раз поразить ворота соперника получалось у Лионеля Месси (тоже в 1/8 финала, тоже немцам — только «Байеру») и Луиза Адриану. Правда, экс-форвард «Спартака» забивал в группе и гораздо более скромному БАТЭ.
Любопытно, что на английских полях ранее делалось два покера: Руд ван Нистелрой на «Олд Траффорд» четырежды огорчил приехавшую в гости «МЮ» пражскую «Спарту», а Серж Гнабри из «Баварии» четыре раза воспользовался гостеприимностью обороны «Тоттенхэма».
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Голы
|
25.11.1992
|
Гр.турнир
|
Марко ван Бастен
|
Милан
|
Гетеборг (д) — 4:0
|
34' (1:0), 52' (2:0), 61' (3:0), 62' (4:0)
|
14.03.2000
|
2-й гр.турнир
|
Симоне Индзаги
|
Лацио
|
Марсель (д) — 5:1
|
17' (1:0), 37' (2:0), 38' (3:0), 71' (4:1)
|
05.11.2003
|
Гр.турнир
|
Дадо Пршо
|
Монако
|
Депортиво (д) — 8:3
|
26' (3:0), 30' (4:0), 45' (5:2), 49' (7:2)
|
03.11.2004
|
Гр.турнир
|
Руд ван Нистелрой
|
Манчестер Юнайтед
|
Спарта Пр (д) — 4:1
|
14' (1:0), 25' (2:0), 60' (3:1), 90' (4:1)
|
23.11.2005
|
Гр.турнир
|
Андрей Шевченко
|
Милан
|
Фенербахче (г) — 4:0
|
16' (1:0), 52' (2:0), 70' (3:0), 76' (4:0)
|
06.04.2010
|
1/4 финала
|
Лионель Месси
|
Барселона
|
Арсенал (д) — 4:1
|
21' (1:1), 37' (2:1), 42' (3:1), 88' (4:1)
|
07.12.2011
|
Гр.турнир
|
Батефимби Гомис
|
Лион
|
Динамо З (г) — 7:1
|
45' (1:1), 48' (3:1), 52' (4:1), 70' (6:1)
|
07.03.2012
|
1/8 финала
|
Лионель Месси*
|
Барселона
|
Байер (д) — 7:1
|
25' (1:0), 42' (2:0), 49' (3:0), 58' (5:0), 84' (7:0)
|
13.03.2012
|
1/8 финала
|
Марио Гомес
|
Бавария
|
Базель (д) — 7:0
|
44' (3:0), 50' (4:0), 61' (5:0), 67' (6:0)
|
24.04.2013
|
1/2 финала
|
Роберт Левандовски
|
Боруссия Д
|
Реал (д) — 4:1
|
8' (1:0), 50' (2:1), 55' (3:1), 66' (4:1)
|
23.10.2013
|
Гр.турнир
|
Златан Ибрагимович
|
ПСЖ
|
Андерлехт (г) — 5:0
|
17' (1:0), 22' (2:0), 36' (3:0), 62' (5:0)
|
21.10.2014
|
Гр.турнир
|
Луих Адриану*
|
Шахтер
|
БАТЭ (г) — 7:0
|
28' (2:0), 36' (4:0), 40' (5:0), 44' (6:0), 82' (7:0)
|
01.10.2019
|
Гр.турнир
|
Серж Гнабри
|
Бавария
|
Тоттенхэм (г) — 7:2
|
53' (3:1), 55' (4:1), 83' (5:2), 88' (7:2)
|
26.11.2019
|
Гр.турнир
|
Роберт Левандовски
|
Бавария
|
Црвена Звезда (г) — 6:0
|
53' (2:0), 60' (3:0), 64' (4:0), 68' (5:0)
|
10.03.2020
|
1/8 финала
|
Йосип Иличич
|
Аталанта
|
Валенсия (г) — 4:3
|
3' (1:0), 43' (2:1), 71' (3:3), 82' (4:3)
|
02.12.2020
|
Гр.турнир
|
Оливье Жиру
|
Челси
|
Севилья (г) — 4:0
|
8' (1:0), 54' (2:0), 74' (3:0), 83' (4:0)
|
15.09.2021
|
Гр.турнир
|
Себастьян Аллер
|
Аякс
|
Спортинг Л (г) — 5:1
|
2' (1:0), 9' (2:0), 51' (4:1), 63' (5:1)
|
14.03.2023
|
1/8 финала
|
Эрлинн Холанн*
|
Манчестер Сити
|
Лейпциг (д) — 7:0
|
22' (1:0), 24' (2:0), 45+2' (3:0), 53' (5:0), 57' (6:0)
* Оформил пента-трик.
Еще в первом тайме Холанн вошел в уникальный клуб снайперов, которые забивали по три мяча за тайм в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее подобное удавалось Лионелю Месси, Роберту Левандовски (по два раза), Марио Гомесу и Кариму Бензема. Причем первый хет-трик аргентинец сделал на стадии 1/4 финала, а поляк разобрался с «Реалом» аж в полуфинале.
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Голы за тайм
|
06.04.2010
|
1/4 финала
|
Лионель Месси*
|
Барселона
|
Арсенал (д) — 4:1
|
21' (1:1), 37' (2:1), 42' (3:1)
|
07.03.2012
|
1/8 финала
|
Лионель Месси**
|
Барселона
|
Байер (д) — 7:1
|
49' (3:0), 58' (5:0), 84' (7:0)
|
13.03.2012
|
1/8 финала
|
Марио Гомес*
|
Бавария
|
Базель (д) — 7:0
|
50' (4:0), 61' (5:0), 67' (6:0)
|
24.04.2013
|
1/2 финала
|
Роберт Левандовски*
|
Боруссия Д
|
Реал (д) — 4:1
|
50' (2:1), 55' (3:1), 66' (4:1)
|
08.03.2022
|
1/8 финала
|
Роберт Левандовски
|
Бавария
|
Зальцбург (д) — 7:1
|
12' (1:0), 21' (2:0), 23' (3:0)
|
09.03.2022
|
1/8 финала
|
Карим Бензема
|
Реал
|
ПСЖ (д) — 3:1
|
61' (1:1), 76' (2:1), 78' (3:1)
|
14.03.2023
|
1/8 финала
|
Эрлинн Холанн**
|
Манчестер Сити
|
Лейпциг (д) — 7:0
|
22' (1:0), 24' (2:0), 45+2' (3:0)
* Оформил покер.
** Оформил пента-трик.
После разгрома «Лейпцига» Холанн взлетел на 19-е место в списке бомбардиров Лиги чемпионов. На 33 гола норвежец потратил всего 25 матчей. Для сравнения его временный сосед Фернандо Морьентес те же 33 мяча забил в 93 играх. По средней результативности (1,32 гола за игру) Эрлинн уверенно лидирует в лиге, опережая Месси (0,79), ван Нистелроя (0,77) и Криштиану Роналду (0,77).
Отметку в 30 голов норвежец переступил в 22 года и 236 дней — на 116 дней раньше, чем другая молодая суперзвезда футбола — Кильян Мбаппе. Помимо них до 25-летия свои 30-е мячи в главном еврокубке забили Месси и Рауль. А вот лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов Криштиану Роналду отметился юбилей только на 27-м году жизни.
|
Игрок
|
Страна
|
Матч в день 30-го гола
|
Возраст в день 30-го гола
|
Матчи в ЛЧ
|
Голы в ЛЧ
|
Эрлинн Холанн
|
Норвегия
|
25-й
|
22 года 236 дней
|
25
|
33
|
Кильян Мбаппе
|
Франция
|
51-й
|
22 года 352 дня
|
61
|
40
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
48-й
|
23 года 131 день
|
163
|
129
|
Рауль
|
Испания
|
57-й
|
24 года 91 день
|
142
|
71
|
Карим Бензема
|
Франция
|
50-й
|
25 лет 106 дней
|
147
|
88
|
Томас Мюллер
|
Германия
|
69-й
|
26 лет 3 дня
|
140
|
53
|
Тьерри Анри
|
Франция
|
58-й
|
26 лет 206 дней
|
112
|
50
|
Неймар
|
Бразилия
|
49-й
|
26 лет 241 день
|
81
|
43
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
74-й
|
26 лет 270 дней
|
183
|
140
|
Руд ван Нистелрой
|
Нидерланды
|
34-й
|
26 лет 296 дней
|
73
|
56