Холанн побил рекорды Лиги чемпионов и повторил подвиг Месси и Луиза Адриану

«Манчестер Сити» разгромил «Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, во второй раз в истории забив семь мячей в ворота соперника в весенней стадии турнира.

Четыре года назад те же 0:7 увез с «Этихада» другой немецкий клуб — «Шальке». Пять раз рубеж в шесть голов преодолевала «Бавария», по разу — «Лион», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Рекорд плей-офф все еще удерживают мюнхенцы, которые в 2020 году разгромили «Барсу» со счетом 8:2.

Команды, забившие более шести мячей в плей-офф Лиги чемпионов

Дата Стадия Победитель Проигравший Счет 14.08.2020 1/4 финала Бавария Барселона (н) 8:2 13.03.2012 1/8 финала Бавария Базель (д) 7:0 11.03.2015 1/8 финала Бавария Шахтер (д) 7:0 12.03.2019 1/8 финала Манчестер Сити Шальке (д) 7:0 14.03.2023 1/8 финала Манчестер Сити Лейпциг (д) 7:0 10.04.2007 1/4 финала МЮ Рома (д) 7:1 10.03.2009 1/8 финала Бавария Спортинг Л (д) 7:1 14.02.2012 1/8 финала Барселона Байер (д) 7:1 08.03.2022 1/8 финала Бавария Зальцбург (д) 7:1 23.02.2005 1/8 финала Лион Вердер (д) 7:2

Пять из семи голов в ворота «Лейпцига» записал на свой счет безусловный лидер атак «горожан» Эрлинн Холанн. Норвежец, которому Хосеп Гвардьола отмерил на поле всего 63 минуты, стал третьим в истории футболистом, оформившим пента-трик в матче Лиги чемпионов. Ранее пять раз поразить ворота соперника получалось у Лионеля Месси (тоже в 1/8 финала, тоже немцам — только «Байеру») и Луиза Адриану. Правда, экс-форвард «Спартака» забивал в группе и гораздо более скромному БАТЭ.

Любопытно, что на английских полях ранее делалось два покера: Руд ван Нистелрой на «Олд Траффорд» четырежды огорчил приехавшую в гости «МЮ» пражскую «Спарту», а Серж Гнабри из «Баварии» четыре раза воспользовался гостеприимностью обороны «Тоттенхэма».

Все игроки, которые забивали больше четырех голов в матчах Лиги чемпионов

Дата Стадия Игрок Команда Матч Голы 25.11.1992 Гр.турнир Марко ван Бастен Милан Гетеборг (д) — 4:0 34' (1:0), 52' (2:0), 61' (3:0), 62' (4:0) 14.03.2000 2-й гр.турнир Симоне Индзаги Лацио Марсель (д) — 5:1 17' (1:0), 37' (2:0), 38' (3:0), 71' (4:1) 05.11.2003 Гр.турнир Дадо Пршо Монако Депортиво (д) — 8:3 26' (3:0), 30' (4:0), 45' (5:2), 49' (7:2) 03.11.2004 Гр.турнир Руд ван Нистелрой Манчестер Юнайтед Спарта Пр (д) — 4:1 14' (1:0), 25' (2:0), 60' (3:1), 90' (4:1) 23.11.2005 Гр.турнир Андрей Шевченко Милан Фенербахче (г) — 4:0 16' (1:0), 52' (2:0), 70' (3:0), 76' (4:0) 06.04.2010 1/4 финала Лионель Месси Барселона Арсенал (д) — 4:1 21' (1:1), 37' (2:1), 42' (3:1), 88' (4:1) 07.12.2011 Гр.турнир Батефимби Гомис Лион Динамо З (г) — 7:1 45' (1:1), 48' (3:1), 52' (4:1), 70' (6:1) 07.03.2012 1/8 финала Лионель Месси* Барселона Байер (д) — 7:1 25' (1:0), 42' (2:0), 49' (3:0), 58' (5:0), 84' (7:0) 13.03.2012 1/8 финала Марио Гомес Бавария Базель (д) — 7:0 44' (3:0), 50' (4:0), 61' (5:0), 67' (6:0) 24.04.2013 1/2 финала Роберт Левандовски Боруссия Д Реал (д) — 4:1 8' (1:0), 50' (2:1), 55' (3:1), 66' (4:1) 23.10.2013 Гр.турнир Златан Ибрагимович ПСЖ Андерлехт (г) — 5:0 17' (1:0), 22' (2:0), 36' (3:0), 62' (5:0) 21.10.2014 Гр.турнир Луих Адриану* Шахтер БАТЭ (г) — 7:0 28' (2:0), 36' (4:0), 40' (5:0), 44' (6:0), 82' (7:0) 01.10.2019 Гр.турнир Серж Гнабри Бавария Тоттенхэм (г) — 7:2 53' (3:1), 55' (4:1), 83' (5:2), 88' (7:2) 26.11.2019 Гр.турнир Роберт Левандовски Бавария Црвена Звезда (г) — 6:0 53' (2:0), 60' (3:0), 64' (4:0), 68' (5:0) 10.03.2020 1/8 финала Йосип Иличич Аталанта Валенсия (г) — 4:3 3' (1:0), 43' (2:1), 71' (3:3), 82' (4:3) 02.12.2020 Гр.турнир Оливье Жиру Челси Севилья (г) — 4:0 8' (1:0), 54' (2:0), 74' (3:0), 83' (4:0) 15.09.2021 Гр.турнир Себастьян Аллер Аякс Спортинг Л (г) — 5:1 2' (1:0), 9' (2:0), 51' (4:1), 63' (5:1) 14.03.2023 1/8 финала Эрлинн Холанн* Манчестер Сити Лейпциг (д) — 7:0 22' (1:0), 24' (2:0), 45+2' (3:0), 53' (5:0), 57' (6:0)

* Оформил пента-трик.

Еще в первом тайме Холанн вошел в уникальный клуб снайперов, которые забивали по три мяча за тайм в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее подобное удавалось Лионелю Месси, Роберту Левандовски (по два раза), Марио Гомесу и Кариму Бензема. Причем первый хет-трик аргентинец сделал на стадии 1/4 финала, а поляк разобрался с «Реалом» аж в полуфинале.

Футболисты, которые офомляли хет-трик за тайм в плей-офф Лиги чемпионов

Дата Стадия Игрок Команда Матч Голы за тайм 06.04.2010 1/4 финала Лионель Месси* Барселона Арсенал (д) — 4:1 21' (1:1), 37' (2:1), 42' (3:1) 07.03.2012 1/8 финала Лионель Месси** Барселона Байер (д) — 7:1 49' (3:0), 58' (5:0), 84' (7:0) 13.03.2012 1/8 финала Марио Гомес* Бавария Базель (д) — 7:0 50' (4:0), 61' (5:0), 67' (6:0) 24.04.2013 1/2 финала Роберт Левандовски* Боруссия Д Реал (д) — 4:1 50' (2:1), 55' (3:1), 66' (4:1) 08.03.2022 1/8 финала Роберт Левандовски Бавария Зальцбург (д) — 7:1 12' (1:0), 21' (2:0), 23' (3:0) 09.03.2022 1/8 финала Карим Бензема Реал ПСЖ (д) — 3:1 61' (1:1), 76' (2:1), 78' (3:1) 14.03.2023 1/8 финала Эрлинн Холанн** Манчестер Сити Лейпциг (д) — 7:0 22' (1:0), 24' (2:0), 45+2' (3:0)

* Оформил покер.

** Оформил пента-трик.

После разгрома «Лейпцига» Холанн взлетел на 19-е место в списке бомбардиров Лиги чемпионов. На 33 гола норвежец потратил всего 25 матчей. Для сравнения его временный сосед Фернандо Морьентес те же 33 мяча забил в 93 играх. По средней результативности (1,32 гола за игру) Эрлинн уверенно лидирует в лиге, опережая Месси (0,79), ван Нистелроя (0,77) и Криштиану Роналду (0,77).

Отметку в 30 голов норвежец переступил в 22 года и 236 дней — на 116 дней раньше, чем другая молодая суперзвезда футбола — Кильян Мбаппе. Помимо них до 25-летия свои 30-е мячи в главном еврокубке забили Месси и Рауль. А вот лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов Криштиану Роналду отметился юбилей только на 27-м году жизни.

Футболисты, которые раньше забили 30 голов в Лиге чемпионов