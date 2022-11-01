Холанн пропустит матч «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов против «Севильи»

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн пропустит матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи», сообщает BBC.
Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола сообщил, что нападающего не будет в заявке на предстоящую игру.
22-летний норвежец еще не набрал необходимые кондиции после повреждения.
Напомним, форвард получил повреждение в игре Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда (0:0) и был заменен в перерыве.
В сезоне-2022/23 Холанн забил 22 гола и сделал 3 результативных передачи в 16 матчах за «Манчестер Сити».
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