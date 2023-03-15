Холанн рассказал, как забил 5 голов «Лейпцигу»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн после победы над «Лейпцигом» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал, как ему удалось забить пять голов.

«На мой взгляд, нам следует больше оказывать давление. Моя суперспособность? После пяти голов я бы сказал: она в том, чтобы забивать. Сегодня, сказал бы, я даже не раздумывал, а попросту делал это. Что касается пенальти, я всего лишь сосредоточился на том, чтобы отправить мяч в сетку. Так же и с каждым другим голом. В большинстве своем это просто сообразительность, попытка сделать все правильно и попасть туда, где кипера нет», — цитирует пресс-служба УЕФА Холанна.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому английская команда вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится 17 марта.