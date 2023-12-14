Хоселу, Ди Мария, Лино и Галену номинированы на награду лучшему игроку 6-го тура Лиги чемпионов

Официальный сайт УЕФА объявил претендентов на награду лучшему футболисту 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

На приз претендуют нападающий «Реала» Хоселу, полузащитник «Бенфики» Анхель Ди Мария, полузащитник «Порту» Галену и форвард «Атлетико» Самуэль Лино Диас.

Хоселу сделал дубль в матче с «Унионом» (3:2), Ди Мария забил гол и отдал результативный пас в игре с «Зальцбургом» (3:1).

У Галену — 2 гола и 2 результативные передачи в матче с «Шахтером» (5:3), а у Диаса — один гол и одна результативная передача в игре с «Лацио» (2:0).