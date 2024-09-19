Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Лига чемпионов. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:43

Гвардиола: «Игрой «Сити» в матче с «Интером» удовлетворен — мне все понравилось»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Интером» (0:0) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Интер» — очень хорошо обороняющаяся команда. В ней мастера защиты и контратак. Мы упустили полтора опасных момента и большего создать, когда команда соперника так глубоко обороняется всеми 11 игроками, попросту не могли. Я нашей игрой удовлетворен — мне все понравилось», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

Во 2-м туре «Сити» 1 октября сыграет на выезде со «Слованом», а «Интер» встретится с «Црвеной Звездой».

 
Илкай Гюндоган наносит удар головой в&nbsp;матче &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;. Гюндоган мог стать спасителем «Ман Сити» после возвращения, но упустил два момента в концовке. «Интер» показал мастер-класс обороны
Источник: Сайт УЕФА
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Загитова просит 75 миллионов рублей на свое шоу из госбюджета
Игрок «Салавата» Кузьмин врезался в борт головой и покинул лед на носилках
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Девушка Сафонова — о дебюте вратаря за «ПСЖ»: «Все не зря»
Мичел о матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов: «Жирона» хорошо себя проявила. Мы заслужили быть здесь»
«Боруссию» разбудили замены, «Селтик» разнес оборону команды Вайсса, у «Зальцбурга» наметился кризис
Защитник «Манчестер Сити» Диаш: «Матч с «Интером» был для нас хорошим испытанием»
Сегодня
Вчера
Неделя