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Сегодня, 03:04

Гвардиола — о поражении от «Спортинга»: «Трудно объяснить, что произошло»

Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Спортинга» (1:4) в матче общей стадии Лиги чемпионов.

«Трудно объяснить, что произошло. Мы хорошо начали, провели очень хороший первый тайм. Но в футболе надо забивать голы. Мы не можем жаловаться. Соперник победил заслуженно», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

После четырех матчей общей стадии Лиги чемпионов «Манчестер Сити» с 7-ю очками занимает 6-е место в турнирной таблице. 27 ноября команда Гвардиолы сыграет с «Фейеноордом».

Игроки &laquo;Спортинга&raquo; качают Рубена Аморима. Аморим простился со «Спортингом» разгромом «Манчестер Сити», а Дьекереш затмил Холанна. «Ливерпуль» не оставил шансов «Байеру»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)

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