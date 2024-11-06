Гвардиола — о поражении от «Спортинга»: «Трудно объяснить, что произошло»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Спортинга» (1:4) в матче общей стадии Лиги чемпионов.

«Трудно объяснить, что произошло. Мы хорошо начали, провели очень хороший первый тайм. Но в футболе надо забивать голы. Мы не можем жаловаться. Соперник победил заслуженно», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

После четырех матчей общей стадии Лиги чемпионов «Манчестер Сити» с 7-ю очками занимает 6-е место в турнирной таблице. 27 ноября команда Гвардиолы сыграет с «Фейеноордом».