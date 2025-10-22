Видео
22 октября, 01:55

Гвардиола: «На протяжении 20 минут во втором тайме «Вильярреал» переигрывал «Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Вильярреалом» (2:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов отметил, что во втором тайме соперник был в течение 20 минут сильнее.

«Мы сыграли хорошо, очень хорошо. Это правда, что на протяжении 20 минут во втором тайме они переигрывали нас. Но все хорошо, настроение отличное, я всему очень рад. «Сити» забил голы в нужное время. Теперь в Лиге чемпионов нас ждут два домашних матча. Надо выходить и брать три очка в каждом из них. Понимаем, что ради успешного продолжения в турнире надо продолжать брать очки», — цитирует официальный сайт УЕФА Гвардиолу.

«Манчестер Сити» с 7 очками занимает 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Вильярреал» идет 30-м — 1 очко.

Нападающий &laquo;ПСЖ&raquo; Хвича Кварацхелия забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Байера&raquo;.Сумасшедшая победа «ПСЖ», «Барса» разбила «Олимпиакос» после спорного удаления, «Наполи» унижен в Эйндховене
Источник: Официальный сайт УЕФА
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
Материалы сюжета Лига чемпионов, общий этап: команды и жеребьевка турнира в сезоне-2025/26
Дом Бастони ограбили во время матча Лиги чемпионов
Болельщик «Барселоны» арестован за поджог автобуса с фанатами в Брюгге
Фоден признан игроком недели в Лиге чемпионов
Российский защитник Сорокин стал одним из героев матча Лиги чемпионов «Интер» — «Кайрат»
Хватит обесценивать Холанна! Эрлин — потенциально величайший нападающий всех времен
Киву: «Интер» хотел иметь 12 очков после 4 туров в Лиге чемпионов, и мы добились этого»
