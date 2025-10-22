Гвардиола: «На протяжении 20 минут во втором тайме «Вильярреал» переигрывал «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Вильярреалом» (2:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов отметил, что во втором тайме соперник был в течение 20 минут сильнее.

«Мы сыграли хорошо, очень хорошо. Это правда, что на протяжении 20 минут во втором тайме они переигрывали нас. Но все хорошо, настроение отличное, я всему очень рад. «Сити» забил голы в нужное время. Теперь в Лиге чемпионов нас ждут два домашних матча. Надо выходить и брать три очка в каждом из них. Понимаем, что ради успешного продолжения в турнире надо продолжать брать очки», — цитирует официальный сайт УЕФА Гвардиолу.

«Манчестер Сити» с 7 очками занимает 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Вильярреал» идет 30-м — 1 очко.