Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 06:50

Гвардиола: «Манчестер Сити» — лучшая команда, и поражение от «Ювентуса» не убедит меня в обратном»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Не думаю, что ошибки в защите во многом стали причиной поражения. Это не было причиной. Нам не хватало последнего паса. В этом и заключалась разница сегодня. Мы лучшие, я люблю свою команду, то, как мы играем, и этот результат не убедит меня в обратном.

Конечно, я задаю себе вопросы в хорошие и плохие моменты. Я был стабилен в хорошие моменты, я был стабилен в плохие моменты. Пытаюсь найти решение. «Ювентус» — отличная команда, и я желаю им всего наилучшего. Это плохое время для нас, мы боремся, но наш стиль игры спасет нас, он принесет нам победы», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

«Ювентус» набрал 11 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 22-ю строчку — 8 очков.

Душан Влахович (третий слева) празднует свой гол в&nbsp;матче Лиги чемпионов &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:0). «Барселона» с «Боруссией» дали огня, «Ювентус» прибил «Ман Сити», Худяков трижды пропустил
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
Читайте также
Гонорар Усика за реванш с Фьюри составит 114 миллионов долларов
Хосеп Гвардиола: жизнь и карьера тренера «Манчестер Сити»
Морпехи ВС РФ захватили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
Хозяина ФК «Химки» арестовали, он может быть связан с коррупцией в футболе, вторая версия - мошенничество. Кто такой Туфан Садыгов и в чем его обвиняют
На 96-м году жизни умерла актриса Раиса Максимова
Россия приняла участие в закрытой встрече пяти ядерных держав в Дубае
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Артета: «Арсенал» должен был убить интригу в матче с «Монако» еще в первом тайме»
Сака: «У «Арсенала» было много возможностей для того, чтобы спокойно завершать игру с «Монако»
Хюттер: «В матче с «Арсеналом» было слишком много подарков со стороны «Монако»
Керер: «Монако» не получилось ни создать опасных моментов, ни нанести хороших ударов»
Джан: «Никто из «Боруссии» не в настроении признавать, что мы играли хорошо и проиграли»
«Атлетико» — «Слован»: видеообзор матча Лиги чемпионов
Сегодня
Вчера
Неделя