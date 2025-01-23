Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 04:25

Гвардиола: «Если не победим «Брюгге» в последнем туре, то «Сити» не заслуживает плей-офф»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «ПСЖ» (2:4) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов оценил шансы команды на выход в плей-офф.

«Вылет из Лиги чемпионов? Это может случиться. Если мы не победим «Брюгге» в последнем туре, то мы не заслуживаем плей-офф. «Спортинг» — это сложно, «ПСЖ» — это сложно, «Ювентус» — это сложно, все выездные игры у нас были сложными. Такова реальность. Мы не набрали достаточно очков. Последняя игра против «Брюгге» покажет, что нам делать», — цитирует BBC Гвардиолу.

За тур до конца общего этапа «Манчестер Сити» с 8 очками занимает 25-е место в турнирной таблице. У идущего на 24-й строчке «Штутгарта» на 2 очка больше.

&laquo;ПСЖ&raquo; отыгрался с&nbsp;0:2 и&nbsp;победил &laquo;Манчестер Сити&raquo; (4:2) в&nbsp;матче Лиги чемпионов 22&nbsp;января. «ПСЖ» устроил впечатляющий камбэк в матче с «Сити»! Команда Гвардиолы — на грани вылета из ЛЧ
Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Неймар хочет получить 62 миллиона от «Аль-Хиляля» перед уходом в «Сантос»
Помиловал наркоторговца и поспорил с епископом. Что пишут СМИ о Трампе
НХЛ скорректировала прогноз, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки
Фицо назначил экстренное заседание Совбеза Словакии из-за угрозы госпереворота
Трамп пригрозил ввести новые санкции и пошлины на российский экспорт в США
Дважды обманул босса «Палмейраса» и дал заработать «Зениту». Как Клаудиньо уходит из России
Популярное видео
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя