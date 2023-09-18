Гвардиола: «Попробуем выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд, но это трудно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, почему он никогда не выигрывал Лигу чемпионов два года подряд.

«Мы начнем турнир с мыслью, как хороши мы были [в прошлом сезоне]? Окей, мы чемпионы. У нас этого не отнять. Но турнир продолжается, вызовы — тоже. Давайте продолжим [погоню за трофеем], хотя бы попробуем.

Мы вспоминаем «Реал» или исключительный «Милан» Арриго Сакки, которые побеждали подряд. Я тренировал превосходную «Барселону» — мы побеждали дважды за четыре года, но не подряд. Насколько это трудно. Но мы попробуем», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

19 сентября «Ман Сити» сыграет дома с «Црвеной Звездой» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

В сезоне-2022/23 «горожане» победили в финале «Интер» со счетом 1:0 и завоевали первый трофей ЛЧ в истории клуба.