Гвардиола: «Попробуем выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд, но это трудно»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, почему он никогда не выигрывал Лигу чемпионов два года подряд.
«Мы начнем турнир с мыслью, как хороши мы были [в прошлом сезоне]? Окей, мы чемпионы. У нас этого не отнять. Но турнир продолжается, вызовы — тоже. Давайте продолжим [погоню за трофеем], хотя бы попробуем.
Мы вспоминаем «Реал» или исключительный «Милан» Арриго Сакки, которые побеждали подряд. Я тренировал превосходную «Барселону» — мы побеждали дважды за четыре года, но не подряд. Насколько это трудно. Но мы попробуем», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.
19 сентября «Ман Сити» сыграет дома с «Црвеной Звездой» в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов.
В сезоне-2022/23 «горожане» победили в финале «Интер» со счетом 1:0 и завоевали первый трофей ЛЧ в истории клуба.