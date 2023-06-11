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Лига чемпионов

Сегодня, 01:43

Гвардиола — о победе в ЛЧ: «Этот гребаный трофей так сложно выиграть!»

Ана Горшкова
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после победы Лиге чемпионов.

«Сити» победил «Интер» (1:0) в финале турнира. Для Гвардиолы это первая победи в ЛЧ с 2011 года и третья за карьеру.

«Усталый. Спокойный. Удовлетворенный. Этот гребаный трофей так сложно выиграть! «Интер» действительно хорош. Будьте терпеливы, сказал я в перерыве игрокам. Вам должно повезти. Эдерсон или они пропустят, может будет ничья. Этот турнир — как бросок монеты. Я думаю, что это было предначертано звездами — трофей принадлежит нам», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Также 52-летний специалист заявил, что команда не была в своей лучшей форме.

«Мы не были на своем лучшем уровне. Это было не лучшее наше выступление. У меня нет сил думать о следующем сезоне, это невозможно. Нам нужен перерыв, сезон был слишком долгий. Мы будем праздновать в отеле с семьями и друзьями. В понедельник парад в Манчестере. С такой конкуренцией требл — это так сложно», — отметил Гвардиола.

По количеству побед в ЛЧ Гвардиола догнал Зинедина Зидана (3). Больше среди тренеров только у Карло Анчелотти (4).

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.

Хосеп Гвардиола
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ФК Интер (Интернационале)
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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