Куадрадо: «Болельщики — главные игроки «Аталанты». Мы хотим порадовать их и весь город»

Нападающий «Аталанты» Хуан Куадрадо прокомментировал ничью с «Арсеналом» (0:0) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Болельщики — наши главные игроки. Мы хотим порадовать их и весь город. Я увидел возможность использовать дриблинг и пробить. Рискнул. Чуть-чуть не попал. Я все еще не в лучшей своей форме, но уже приближаюсь к ней», — цитирует пресс-служба УЕФА Куадрадо.

Во втором туре «Аталанта» сыграет на выезде против «Шахтера» (2 октября), а «Арсенал» встретится с «ПСЖ» (1 октября).