Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига чемпионов. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 02:42

Куадрадо: «Болельщики — главные игроки «Аталанты». Мы хотим порадовать их и весь город»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Аталанты» Хуан Куадрадо прокомментировал ничью с «Арсеналом» (0:0) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Болельщики — наши главные игроки. Мы хотим порадовать их и весь город. Я увидел возможность использовать дриблинг и пробить. Рискнул. Чуть-чуть не попал. Я все еще не в лучшей своей форме, но уже приближаюсь к ней», — цитирует пресс-служба УЕФА Куадрадо.

Во втором туре «Аталанта» сыграет на выезде против «Шахтера» (2 октября), а «Арсенал» встретится с «ПСЖ» (1 октября).

Игрок &laquo;Байера&raquo; Алекс Гримальдо (№20) радуется голу Джереми Фримпонга (№30). «Байер» уничтожил «Фейеноорд» за тайм, «Арсенал» выручил сумасшедший сейв Райи, Гризманн организовал победу «Атлетико»
Источник: Сайт УЕФА
Хуан Куадрадо
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Аталанта

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов из зума
Американская пресса в восторге от гола Миранчука за «Атланту»
Ученые нашли первоначальный очаг коронавируса в Китае
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
ABC сообщил о подготовке Израилем операции с подрывом пейджеров в течение 15 лет
В Германии сообщили о просьбе Киева к Румынии сбивать беспилотники над Украиной
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Хименес объяснил, как «Атлетико» удалось победить «Лейпциг»
Гасперини: «С «Арсеналом» играть непросто, но «Аталанта» великолепно защищалась»
Симеоне: «Атлетико» контролировал 80 процентов игры с «Лейпцигом»
Розе назвал причины поражения от «Атлетико»
Гризманн: «Было неприятно пропускать от «Лейпцига»
Кейн, Гризманн, Виртц и Байно-Гиттенс претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Сегодня
Вчера
Неделя