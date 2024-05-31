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Сегодня, 06:40

Хуммельс — лучший игрок Лиги чемпионов в этом сезоне по версии Goal

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Портал Goal составил рейтинг лучших игроков Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.

В рейтинг вошел 21 футболист. В него вошли игроки дортмундской «Боруссии» (6 футболистов), «Реала» (4), «ПСЖ» (4), «Баварии» (2), «Манчестер Сити» (2), «Атлетико» (1), «Барселоны» (1) и «Лейпцига» (1).

Первое место занял защитник «Боруссии» Матс Хуммельс.

«Турнир, пожалуй, никогда не видел такого доминирующего защитника (и уж точно не в возрасте 35 лет!)», — говорится в материале.

Второе место занял форвард «Реала» Винисиус Жуниор. На третье место авторы поставили полузащитника мадридцев Тони Крооса.

В финале Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет с «Реалом». Матч пройдет в субботу, 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Рейтинг лучших игроков Лиги чемпионов по версии Goal:

  1. Матс Хуммельс («Боруссия»);
  2. Винисиус Жуниор («Реал»);
  3. Тони Кроос («Реал»);
  4. Харри Кейн («Бавария»);
  5. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
  6. Джуд Беллингем («Реал»);
  7. Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд);
  8. Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд);
  9. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
  10. Йозуа Киммих («Бавария»);
  11. Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд);
  12. Родриго («Реал»);
  13. Антуан Гризманн («Атлетико»);
  14. Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд);
  15. Витинья («ПСЖ»);
  16. Юлиан Брандт («Боруссия» Дортмунд);
  17. Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»);
  18. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
  19. Илкай Гюндоган («Барселона»);
  20. Давид Раум («РБ Лейпциг»);
  21. Родри («Манчестер Сити»).
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