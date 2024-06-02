Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Лига чемпионов. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:37

Хуммельс ответил на вопрос о своем будущем в «Боруссии»

Сергей Разин
корреспондент
Матс Хуммельс.
Фото AFP
Telegram Дзен

Защитник «Боруссии» Матс Хуммельс после поражения в финале Лиги чемпионов от «Реала» (0:2) ответил на вопрос о своем будущем в дортмундском клубе.

«Последний ли это мой матч за «Боруссию»? Я не знаю», — приводит слова Хуммельса ZDF.

1&nbsp;июня. Винисиус празднует гол в&nbsp;финале Лиги чемпионов &laquo;Боруссия&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo; (0:2). Неизбежность: «Реал» в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов! «Боруссия» и Ройс — без трофея

Действующий контракт 35-летнего немца истекает 30 июня 2024 года. Однако его продление кажется маловероятным, так как у Хуммельса не самые лучшие отношения с тренером Эдином Терзичем.

В этом сезоне Хуммельс сыграл в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал результативную передачу.

Матс Хуммельс
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
Читайте также
«Зенит» и «Балтика» сыграют в финале Кубка России
Муж Липницкой служит на передовой в зоне СВО
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Старожук орал, его игроки бунтовали, Тула забивала в свои и Нижний выжил в РПЛ. Что произошло в матче «Арсенал» - «Пари НН»
На Украине рассказали о критическом состоянии ДнепроГЭС
«Реал» обыграл «Боруссию» и в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: «Боруссия» — «Реал»: финал Лиги чемпионов 2024 на «Уэмбли»
Терзич: «Боруссия» заслуживала большего, чем поражение со счетом 0:2»
«Боруссия» заработала в финале Лиги чемпионов больше победившего «Реала»
Карвахаль — о победе в финале Лиги чемпионов: «Хотелось бы легче выигрывать эти матчи»
Президент «Реала» Перес – о победе в Лиге чемпионов: «Мы достойны этого трофея, 15-го для нас»
«Реал» опять выиграл финал, позволив сопернику выглядеть лучше. Как это работает каждый раз?
15-й трофей «Реала», пятый — Анчелотти: мадридцы обыграли «Боруссию» на «Уэмбли»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Беллингем — о победе в Лиге чемпионов: «О большем я и мечтать не мог»

Махачев пошутил на Хабибом, который пропустил финал Лиги чемпионов: «В следующем году полетишь»