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Сегодня, 00:17

Хуммельс признан лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Боруссия»

Евгений Козинов
Корреспондент
Матс Хуммельс.
Фото Reuters
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Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс признан лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:0). Он забил единственный гол в этой встрече.

«Накрытые удары, перехваты, отборы, выносы и лидерские качества в обороне — плюс гол, конечно же», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Дортмундская команда выиграла и в первом матче (1:0), поэтому вышла в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Реал» — «Бавария» (счет после первого матча — 2:2). Финал состоится 1 июня на «Уэмбли».

Футболисты &laquo;Боруссии&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;ПСЖ&raquo;. «Боруссия» — в финале Лиги чемпионов! «ПСЖ» обстучал весь каркас, а Мбаппе так и не вышел
Матс Хуммельс
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