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10 апреля, 01:41

Кварацхелия: «Довольны результатом, но впереди вторая игра»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над «Астон Виллой» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«[Нам противостояла] сложная команда. Мы довольны результатом, но нам нужно продолжать, поскольку впереди вторая игра, и работа еще не закончена. [Ответный матч] будет трудным, но мы должны постараться сыграть в свою игру, а там посмотрим», — цитирует пресс-служба УЕФА Хвичу.

Ответный матч пройдет в Бирмингеме через неделю, 15 апреля. Начало игры — 21.45 по московскому времени.

Вингер &laquo;ПСЖ&raquo; Хвича Кварацхелия бьет по&nbsp;воротам &laquo;Астон Виллы&raquo;.Роскошный гол Хвичи приблизил «ПСЖ» к полуфиналу ЛЧ. Французы без Сафонова обыграли «Астон Виллу»
Хвича Кварацхелия
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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