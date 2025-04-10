Кварацхелия: «Довольны результатом, но впереди вторая игра»

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над «Астон Виллой» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«[Нам противостояла] сложная команда. Мы довольны результатом, но нам нужно продолжать, поскольку впереди вторая игра, и работа еще не закончена. [Ответный матч] будет трудным, но мы должны постараться сыграть в свою игру, а там посмотрим», — цитирует пресс-служба УЕФА Хвичу.

Ответный матч пройдет в Бирмингеме через неделю, 15 апреля. Начало игры — 21.45 по московскому времени.