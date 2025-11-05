Кварацхелия: «Даже в меньшинстве «Бавария» оборонялась хорошо»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» очень сильна. Даже в меньшинстве она оборонялась хорошо. Моменты у «ПСЖ» были, но их оказалось недостаточно. Нойер? Для меня это легенда спорта. Играть против него — это всегда нечто особенное», — цитирует официальный сайт УЕФА Кварацхелию.

«ПСЖ» потерпел первое поражение в этом розыгрыше Лиги чемпионов и опустился на 3-е место в турнирной таблице — 9 очков. «Бавария» вышла в лидеры — 12 очков.