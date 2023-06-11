Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов-2022/23

Технические наблюдатели УЕФА признали полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию лучшим молодым игроком Лиги чемпионов-2022/23, информирует официальный сайт союза.

На счету 22-летнего грузина 2 мяча и 4 голевые передачи в 9 матчах прошедшего розыгрыша. «Наполи» дошел до четвертьфинала, в котором проиграл «Милану».

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» в июле 2022 года. Он помог неаполитанской команде впервые с 1990 года выиграть чемпионат Италии и был признан игроком сезона в серии А.