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Лига чемпионов

Сегодня, 21:17

Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов-2022/23

Футболист Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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Технические наблюдатели УЕФА признали полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию лучшим молодым игроком Лиги чемпионов-2022/23, информирует официальный сайт союза.

На счету 22-летнего грузина 2 мяча и 4 голевые передачи в 9 матчах прошедшего розыгрыша. «Наполи» дошел до четвертьфинала, в котором проиграл «Милану».

Кварацхелия перешел в «Наполи» из батумского «Динамо» в июле 2022 года. Он помог неаполитанской команде впервые с 1990 года выиграть чемпионат Италии и был признан игроком сезона в серии А.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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