Хвича Кварацхелия: «Мне кажется, что мои мечты исполнились»

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал победу над «Аяксом» (6:1) в Лиге чемпионов.

«Мне кажется, что мои мечты исполнились — я играю в Лиге чемпионов, и забил сегодня. Я очень счастлив, но также важно, что команда победила», — цитирует пресс-служба УЕФА Хвичу.