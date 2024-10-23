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Хюттер — о победе над «Црвеной Звездой»: «Для «Монако» это действительно три важных очка»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер подвел итоги матча общего этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:1).

«Для нас это действительно три важных очка. Я рад, что Бриль Эмболо забил свой гол. У нас семь очков в трех играх, мы находимся в хорошей позиции, но нам также предстоит дальше сыграть с несколькими действительно хорошими командами», — приводит слова Хюттера официальный сайт УЕФА.

За монегасков голы забили Такуми Минамино (дубль), Бриэль Эмболо, Уилфрид Синго и Манес Аклиуш. У сербского клуба мяч на счету Шерифа Ндиая (с пенальти). В составе «Монако» на поле вышел российский полузащитник Александр Головин. Он появился на поле после перерыва и не отметился результативными действиями.

После 4 матчей монегаски возглавляют турнирную таблицу Лиги чемпионов, набрав 7 очков. В следующем туре команда на выезде встретится с «Болоньей».

Лига чемпионов УЕФА
ФК Монако
ФК Црвена Звезда
Ади Хюттер

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