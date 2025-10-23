Тудор: «Играть против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» очень тяжело»

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал поражение от «Реала» (0:1) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Это болезненный укол. Реализовали то, что планировали. Считаю, команда смогла собраться. Против «Реала» здесь, на «Сантьяго Бернабеу», очень тяжело. Они тебя прессингуют — мячом меньше привычного. Возможно, мы могли бы немного прибавить за счет тактики, но дело ведь не только в нас одних — еще и «Реал» играл.

Результат важен, но, по моим ощущениям, «Юве» мог выйти из этой ситуации. Сделали все, что было в наших силах, но упустили момент, когда могли воспользоваться своим шансом и забить. Это хорошее испытание для «Ювентуса». Возможно, это даже самый сложный из всех стадионов, на которые мы ехали побеждать. Заслуживали, думаю, большего. Пусть и проиграли, но на будущее ощущения могут остаться позитивными, если проанализировать свои действия», — цитирует пресс-служба УЕФА Тудора.

«Реал» 9 очками занимает 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Ювентус» идет на 25-й строчке — 2 очка.