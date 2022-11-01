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Лига чемпионов

Сегодня, 20:03

Кварацхелия — второй в списке лучших дриблеров Лиги чемпионов. Лидирует — нападающий «Реала» Винисиус

Кварацхелия — второй после Винисиуса в списке лучших дриблеров этого сезона Лиги чемпионов
Руслан Минаев
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия занимает второе место в списке лучших дриблеров этого сезона Лиги чемпионов.

Грузинский завбек совершил 3,5 успешных дриблинга за 90 минут матча. Столько же у полузащитника «Селтика» Жоты.

Лидирует нападающий «Реала» Винисиус Жуниор — 5 успешных обводок за игру.

В пятерку вошли Маркус Эдвардс из «Спортинга» (3,1) и Рафаэл Леау из «Милана» (2,9).

В статистике учитываются игроки, которые провели хотя бы два матча в турнире.

01.11.2022 | Бавария — Интер

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Винисиус Жуниор
Хвича Кварацхелия
Лига чемпионов УЕФА
ФК Наполи
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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