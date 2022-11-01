Сегодня, 20:03
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия занимает второе место в списке лучших дриблеров этого сезона Лиги чемпионов.
Грузинский завбек совершил 3,5 успешных дриблинга за 90 минут матча. Столько же у полузащитника «Селтика» Жоты.
Лидирует нападающий «Реала» Винисиус Жуниор — 5 успешных обводок за игру.
В пятерку вошли Маркус Эдвардс из «Спортинга» (3,1) и Рафаэл Леау из «Милана» (2,9).
В статистике учитываются игроки, которые провели хотя бы два матча в турнире.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования