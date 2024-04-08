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Сегодня, 19:00

Игроки «Манчестер Сити» Уокер и Аке пропустят матч Лиги чемпионов с «Реалом»

Алина Савинова
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Защитники «Манчестер Сити» Кайл Уокер и Натан Аке не попали в состав команды на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

На официальном сайте клуба сообщается, что всего в Мадрид отправится 21 футболист.

Ранее стало известно, что Аке пропустил тренировку горожан 8 апреля, а Уокер занимался по индивидуальной программе.

Первый матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов пройдет 9 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 22.00 по московскому времени. Ответная игра состоится 17-го числа.

Источник: https://www.mancity.com/news/mens/real-madrid-v-manchester-city-travelling-squad-63848183
Кайл Уокер
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Натан Аке
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