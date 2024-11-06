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Сегодня, 01:36

Игроки «Спортинга» качали Аморима на руках после победы над «Манчестер Сити»

Рубен Аморим.
Фото Reuters
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Футболисты лиссабонского «Спортинга» после победы над «Манчестер Сити» в матче основной стадии Лиги чемпионов качали на руках главного тренера команды Рубена Аморима. Эта игра стала для него последней на «Жозе Алваладе» во главе лиссабонской команды.

11 ноября 39-летний специалист возглавит «Манчестер Юнайтед». Он сменит Эрика тен Хага, который был уволен 28 октября.

Аморим работает в «Спортинге» с 2020 года. Под его руководство команда дважды выиграла чемпионат Португалии — титул в сезоне-2020/21 стал первым для «львов» за 19 лет. До «Спортинга» Аморим работал в «Браге».

Рубен Аморим. «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Рубена Аморима главным тренером
Футбол
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рубен Аморим

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